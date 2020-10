Unfall mit Verletzten im Kreis Höxter

Kreis Höxter. Am Mittwoch, 28. Oktober, ereignete sich gegen 14:45 Uhr ein Unfall mit Verletzten auf der B 252, Ostwestfalenstraße, bei Willebadessen-Niesen. Eine 64-jährige Frau stand mit ihrem Opel Corsa auf der L 820 und wartete verkehrsbedingt an der Einmündung, um auf die B 252 abzubiegen. Hinter ihr befand sich ein VW Golf, der an dem haltenden Opel Corsa vorbeifuhr und auf die Ostwestfalenstraße fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes Kombi, der die B 252 von Brakel aus in Richtung Warburg befuhr. Die Fahrzeuge prallten gegeneinander, schleuderten in die Gegenfahrbahn und kamen dann an der Leitplanke zum Stehen. Der Golf-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Unfallfahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird insgesamt auf rund 27.000 Euro geschätzt. Die Straßenmeisterei musste ausgelaufene Betriebsstoffe aufnehmen und die Fahrbahn reinigen. Die Polizei sperrte die Ostwestfalenstraße Abfahrt Fölsen für ungefähr zwei Stunden, der Verkehr wurde abgeleitet.