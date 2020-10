Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes

Beverungen. Am Sonnabend, 24. Oktober, parkte in Beverungen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Blankenauer Straße Ecke Grüner Weg ein blauer VW Passat Kombi im Zeitraum von 09.20 Uhr bis 10 Uhr. Als die Fahrerin zu ihrem Auto zurückkehrte stellte sie einen Schaden an ihrer hinteren Stoßstange fest. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 05271/9620.