„Vandalen“ schlagen in Stadtoldendorf wieder zu

Chaoten zerstörten die Chaoten die Treppe in Richtung Rossmann-und Nettosupermarkt. Foto: dw

Stadtoldendorf. In den vergangenen 13 Jahren schlugen „Vandalen“ bereits mehrmals unterhalb der Straße an der Mauer in Stadtoldendorf zu. Bereits 2008 wurden die Beleuchtungskörper ruiniert. Darauf hin entschloss sich die Samtgemeinde, die letzten noch intakten Lampen abzubauen. Deshalb waren die ehemals gut beleuchteten Spazierwege nachts nicht mehr, wenn überhaupt nur noch unter Gefahren begehbar. Der nächste „Anschlag“ der Vandalen galt den Geländern bei den Treppen. Die Stadt sperrte daraufhin einige Treppen, um einer Unfallgefahr zuvor zu kommen. (dw)

Mehr lesen Sie im TAH vom 28.05.2021.