Veränderungen im Vorstand der Symrise AG

Holzminden. „Die Symrise AG nimmt mit Wirkung zum 1. April 2021 Veränderungen im Vorstandsgremium vor.“ Mit diesem Satz beginnt eine Pressemitteilung, die Symrise am Mittwoch herausgab. Was so nüchtern klingt, verändert die Chefetage des Holzmindener Konzerns beträchtlich. Denn mit dem Ausscheiden gleich zweier Vorstandsmitglieder ist auch eine neuerliche Umstrukturierung an der Spitze verbunden. So wird unter anderem die erst vor wenigen Jahren (nach dem Zukauf des französischen Unternehmens Diana) in zwei Segmente geteilte Division für Geschmack und Ernährung wieder zu einem Geschäftsbereich „Flavor & Nutrition“ zusammengeführt. Aus drei werden also wieder zwei Divisionen. Die Leitung des Bereichs „Scent & Care“ übernimmt vorerst der Vorstandsvorsitzende Dr. Heinz-Jürgen Bertram mit.

Heinrich Schaper, verantwortliches Vorstandsmitglied für das Segment Flavor, wird sich zum 31. März 2021 in den Ruhestand verabschieden und aus dem Unternehmen ausscheiden. Im Zuge der Nachfolgeplanung hat der Aufsichtsrat beschlossen, dass Dr. Jean-Yves Parisot neben seiner Verantwortung für das Segment Nutrition die globale Leitung des Bereichs Flavor übernehmen soll. Damit einher geht die Verbindung der Aktivitäten Flavor & Nutrition in einem Segment. (rei)

