Verkauf des Jugendfreizeitheims Silberborn ist geplatzt

Silberborn. „Der Verkauf des seit des 1. Februar 2019 geschlossenen Jugendfreizeitheims Silberborn im Hochsolling ist geplatzt“, darüber informiert Silberborns Alt-Ortsbürgermeister Wolfgang Peter. Der Allgemeine Rettungsverband Niedersachsen-Süd e.V. (ARV) hat sein Kaufangebot zurückgezogen. Das teilte der ARV in einer Pressemitteilung selbst mit. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung, insbesondere unter Corona, gebe es eine neue Prognose zur Wirtschaftlichkeit. Der Vorstand habe daraufhin einstimmig beschlossen, das Kaufangebot zurückzuziehen, so die Kurzform. Offenbar kann der ARV das Projekt nicht stemmen und zieht nun die Notbremse. Der Landkreis Northeim hatte den Verkauf des Jugendfreizeitheims Silberborn in der Kreistagssitzung am 10. Juli an den ARV für 1 Euro mit Mehrheit beschlossen (der TAH berichtete). Zum Abschluss eines Kaufvertrages war es bisher aber nicht gekommen. „Das bedeutet, dass der Landkreis Northeim sich einen neuen Käufer suchen muss oder alternativ die Einrichtung wieder selbst betreiben wird“, so Wolfgang Peter. (spe)