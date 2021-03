Verkehrsinitiative testet: Radfahren in Holzminden – mit Abstand am besten!

Holzminden. Eine Novelle der Straßenverkehrsordnung von April 2020 besagt, dass Autofahrer einen festgeschriebenen Mindestüberholabstand von 1,5 Meter innerorts und zwei Meter außerorts beim Überholen von Radfahrern einhalten müssen. Ein geringerer Abstand stellt nach Paragraf 49 der Straßenverkehrsordnung eine Ordnungswidrigkeit dar und kann dementsprechend geahndet werden. „Wer regelmäßig mit dem Rad in Holzminden auf der Straße unterwegs ist, kann immer wieder feststellen, dass nicht alle Autofahrer beim Überholen genügend Abstand einhalten“, erklärt Tilman Wittkopf, Sprecher der Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität. Dieser gefühlte Eindruck wurde nun durch Abstandsmessungen bestätigt. Inspiriert von der „Quarks“-Sendung im WDR vom 10. Dezember, hat die Verkehrsinitiative Messungen in Holzminden durchgeführt. Das Ergebnis ist aus Sicht der Radfahrer ernüchternd: „In der Liebigstraße zwischen Sollingstraße und Bebelstraße haben 85 Prozent der Autofahrer weniger als 1,5 Meter Abstand eingehalten. Bei 40 Prozent waren es sogar weniger als einen Meter. Ähnlich hohe Werte wurden im Bereich Neue Straße und Karlstraße gemessen. Überraschend war, dass sogar auf der breiten Allersheimer Straße, wo genügend Platz zum Überholen gegeben wäre, nur von 23 Prozent der Fahrzeuge der vorgeschriebene Abstand eingehalten wurde“, erläutert Wittkopf. Die engsten und gefährlichsten Begegnungen habe es auf der Sollingstraße gegeben: „Mehrere Fahrzeuge brachten den Testfahrer bei nur 60 Zentimetern Abstand in Bedrängnis.“

