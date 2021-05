Verqualmte Wohnung sorgt für Feuerwehreinsatz in Boffzen

Einsatzstelle in der Sollingstraße in Boffzen. Foto: spe

Boffzen. Zu einem vermeintlichen Wohnungsbrand ist die Freiwillige Feuerwehr am frühen Montagabend gegen 18.15 Uhr in die Sollingstraße nach Boffzen alarmiert worden. Beim Eintreffen der Blauröcke quoll dunkler Rauch aus den geöffneten Wohnungsfenstern. Weil niemand die Tür öffnete, verschafften sich die Einsatzkräfte Zutritt zum Wohnhaus, das der Glashütte Noelle + von Campe gehört, aber an Privat vermietet ist. Die Einsatzkräfte suchten das Steinhaus unter Atemschutz auf Personen ab, aber es war niemand im Haus, der Mieter auch telefonisch zunächst nicht zu erreichen. Das Haus war komplett verraucht, wie Gemeindebrandmeister Philipp Pedall mitteilte, der die Einsatzleitung innehatte. Einen Brand konnten die Feuerwehrleute nicht feststellen. Vermutlich sei eine Fehlbedienung des Kamins die Ursache für die Verrauchung gewesen. Die Reste wurden draußen abgelöscht, das Haus mit Lüftern freigeblasen. Beamte der Polizei Holzminden waren vor Ort und machten sich ein Bild, ebenso stand der Rettungsdienst bereit. Nach erster Erkundung entstand ein geringer Sachschaden, das Haus ist aber bewohnbar. Im Einsatz war der erste Löschzug der Samtgemeinde-Feuerwehr Boffzen mit 35 Einsatzkräften aus Boffzen und Fürstenberg sowie vier Fahrzeugen. Nach etwa einer Stunde konnten sie abrücken. (spe)