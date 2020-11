Vier Corona-Fälle mehr im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Auch am Montag stieg die Zahl der Menschen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, im Landkreis Holzminden weiter an. Noch am Montagabend, meldet der Landkreis am Dienstag um 15.15 Uhr, wurden vier weitere Positivfälle gemeldet. Damit gibt es im Landkreis Holzminden jetzt insgesamt 24 akute Fälle. Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 172. 141 davon gelten als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich im Moment 93 Personen. Auch diese Zahl steigt stetig.