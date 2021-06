Vier Neuinfektionen im Kreis Holzminden

Das Kreisgesundheitsamt Holzminden berichtet am Freitag, 4. Juni, von vier Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der aktiven Fälle beträgt im Landkreis 42. Davon werden 27 in der Kreisstadt Holzminden registriert, sieben in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, fünf in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle und drei in der Samtgemeinde Boffzen. Im Flecken Delligsen und in der Samtgemeinde Bevern gibt es derzeit keine akuten Fälle. Im Kreis Höxter werden am Freitag zwölf neue Infektionsfälle bekannt. Die Zahl der aktiven Infektionen liegt bei 104. Im Kreis Northeim sind es fünf Neuinfektionen und insgesamt 159 aktive Fälle. Im Kreis Hameln-Pyrmont, der die niedrigste Inzidenz im Weserbergland hat, gibt es eine Neuinfektionen. Dort sind noch 65 aktive Infektionen registriert. (fhm)

