Volksbegehren Artenvielfalt erfolgreich

Viele Unterschriften für das Volksbegehren wurden im Weserbergland gesammelt. Hier die Unterschriftenübergabe an Bürgermeister Stephan Willuda (parteilos) in Delligsen mit dem grünen Landtagsabgeordneten Christian Meyer und Unterschriftensammlerin Juliane Kirk-Siebke. Foto: TAH

Weserbergland. Das von Umweltverbänden, Grünen und Linken gestartete Volksbegehren für mehr Artenvielfalt steht vor einem großen Erfolg. Auch in den Landkreisen Holzminden, Hameln-Pyrmont und Northeim wurden dafür in den letzten Monaten viele Unterschriften gesammelt. Die Grünen sammelten samstags am Markt in Holzminden, der NABU im Weltladen und auch im Ökokaffee Satzke in Bevern und in Grünenplan/Delligsen kamen durch eifrige Sammler fast 1.000 Unterschriften im Landkreis Holzminden zusammen.

Nach dem bereits circa 100.000 Unterschriften in Niedersachsen gesammelt wurden, hat die Landesregierung nun mit den Umweltverbänden ein verbindliches Gesetz für mehr Natur-, Wald- und Gewässerschutz mit zahlreichen Ge- und Verboten vereinbart. „Dieses soll noch im November 2020 im Landtag beschlossen werden“, teilte der Grüne Landtagsabgeordnete und naturschutzpolitische Sprecher, Christian Meyer, mit.

