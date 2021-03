Vollsperrung zwischen Bodenwerder und Pegestorf ab 29. März

Bodenwerder. Ab dem 29. März müssen sich Autofahrer auf der Bundesstraße 83 zwischen Hehlen und Pegestorf auf Behinderungen einstellen. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Dies teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln mit. Eine Sanierung ist nötig, weil die Fahrbahn große Risse, sowie stellenweise Durchbrüche aufweist. Dafür wird der vorhandene Fahrbahnbelag abgefräst, tiefere Schäden behoben und anschließend die Fahrbahn wieder neu aufgebaut. Zudem werden die Randbereiche saniert, da sie in einem schlechten Zustand sind. Vom 29. März bis 1. April wird mit dem Abschnitt der Bundesstraße 83 zwischen Pegestorf und Bodenwerder unter Vollsperrung begonnen. Nach Ostern werden die Arbeiten auf diesem Abschnitt unter Ampelregelung weitergeführt. Die Umleitung während der Vollsperrung führt über die Kreisstraßen 11 und 12 nach Bodenwerder und entsprechend umgekehrt nach Pegestorf.

