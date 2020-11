Voranfrage für eine Photovoltaikanlage in Boffzen

Die Zahl solcher Freiflächenanlagen nimmt zu. Das Bild zeigt nicht die geplante Anlage in Boffzen, sondern eine Photovoltaikanlage in Nordrhein-Westfalen. Foto: Pixabay

Boffzen. Mit einem Projekt zur Gewinnung von Energie befasst sich am Donnerstag, 26. November, der Rat der Gemeinde Boffzen unter Führung von Bürgermeisterin Gudrun Rassmann. Die Ratsmitglieder befassen sich mit einer Bauvoranfrage für eine Photovoltaikanlage. Von einem Unternehmen gibt es das Vorhaben, auf einem Gebiet in der Ortslage Boffzen eine Photovoltaikanlage zu bauen. Entstehen soll dieses Projekt auf dem Gebiet „Im Rehbusch“ an der Straße Hessenborn. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 26.11.2020