VR-Bank schließt Filialen in Ottenstein, Heinsen und Neuhaus

Kreis Holzminden. Der Trend, Bankfilialen zu schließen, setzt sich im Kreis Holzminden fort. Jetzt hat die VR-Bank in Südniedersachsen angekündigt, zum 1. April die Kleinstgeschäftsstelle in Ottenstein und die SB-Geschäftsstelle in Heinsen zu schließen. Einen Monat später folgt die Zweigstelle in Neuhaus. Im letzten Jahr hatte die Volksbank Höxter ihre Filialen in Boffzen. Lauenförde und Lüchtringen geschlossen und nur die Automaten dort belassen. Auch die Commerzbank hatte Filialschließungen angekündigt. Ob der Standort Holzminden betroffen sein wird, darüber ist laut Pressesprecherin Ina Mähl noch keine Entscheidung getroffen. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmergremien, so Ina Mähl, liefen noch. (bs)

