Was der zweite Lockdown für das Roxy-Kino Holzminden bedeutet

Holzminden. „Es ist halt wie es ist. Ein Rückschlag für uns alle“, lautet die erste Reaktion von der Leiterin des Holzmindener Roxy-Kinos, Stanislawa Grzibek, auf die Frage, wie sie zu den erneuten Schließungen in der Kultur- und Veranstaltungsbranche stehe. Sie hat eine klare Meinung: Die Situation mache „extrem müde und keinen Sinn mehr“. – Trotz der bisweilen niedergeschlagenen Stimmung in ihrer Branche ist Grzibek grundsätzlich aber optimistisch. „Wir werden das überstehen“, sagt sie überzeugt. „Wir werden alles dafür tun, dass wir in Holzminden bleiben, und wir werden es schaffen.“ Am meisten bewegt Grzibek die Sorge um ihre Mitarbeiter. Für die kommende stille Zeit im Kino plant Grzibek Renovierungsarbeiten. (beb)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 2. November