Was geht veranstaltungstechnisch im Sommer in Holzminden?

Holzminden. Außengastronomie und Freibad haben geöffnet, Sport und Training sind wieder möglich. Die erste Woche mit sommerlichen Temperaturen liegt hinter Holzminden, Freizeitspaß und Genuss sind noch etwas getrübt von der Testpflicht, weil der Inzidenzwert im Kreis Holzminden durch gehäufte Coronafälle höher war als andernorts im Land. Für die nächste Woche stehen nun also weitere Lockerungen in Aussicht, das Leben verlagert sich mit steigenden Temperaturen zusehends nach draußen. Biergärten und Restaurantterrassen, der Marktplatz werden sich wieder füllen, und die Gedanken wandern in den Sommer: Flohmarkt, Marktsommer-Konzerte, Wein- und Bierfest... Was wird möglich sein im Freien, welche Feste und Veranstaltungen könnten wohl stattfinden in Holzmindens Innenstadt, auf dem Marktplatz? Was lassen Coronazahlen und -Verordnung zu, welche Auflagen wird es möglicherweise geben und wer ist realistischerweise am Ende bereit, diese zu erfüllen und die Verantwortung für die Durchführung von Veranstaltungen zu übernehmen? Der TAH fragte nach bei Stadtmarketing-Geschäftsführerin Ruth Koßmann. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 5. Juni