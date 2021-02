Wasserdampf löst Feuerwehreinsatz in Stadtoldendorf aus

Stadtoldendorf. In einem Industriebetrieb am Holeburgweg in Stadtoldendorf hatte in der Nacht von Sonntag, 31. Januar, auf Montag, 1. Februar, die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die eintreffenden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr konnte zunächst kein Feuerschein oder Rauch wahrnehmen. Nach einer ersten Erkundung konnte in einem Bereich der verarbeitenden Anlage ein Austritt von Wasserdampf festgestellt werden. Eine weitere Erkundung der ausgelösten Melder ergab allerdings keine Ursache oder Schaden in den betroffenen Bereichen. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten dann die Mitarbeiter wieder in den Betrieb lassen und die Einsatzstelle verlassen. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet. Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehr Stadtoldendorf mit vier Fahrzeugen und 14 Personen, der stellvertretende Gemeindebrandmeister Rettungsdienst des Landkreises Holzminden, insgesamt 17 Helfer.