Wasserfreunde Holzminden belohnen die trainingsfleißigsten Mitglieder

Holzminden. Im letzten Jahr fand bei den Wasserfreunden Holzminden zum ersten Mal ein interner Trainingswettbewerb statt, bei dem der Trainingsfleiß der Schwimmer belohnt wurde. Ein ganzes Jahr lang wurde die Teilnahme der Schwimmer an den Trainingseinheiten gezählt. „Die Leistung der Schwimmer zeigt sich auf den Wettkämpfen durch Bestzeiten und Platzierungen, der Einsatz dafür, viele regelmäßige Trainingseinheiten, wird aber oft nicht gesehen und findet hier besondere Anerkennung. Das Durchhaltevermögen der Schwimmer in ihrer Freizeit regelmäßig zu trainieren und auch auf das ein oder andere zu verzichten, soll jetzt einmal belohnt werden“ erklärt Anja Gaede, erste Vorsitzende der Wasserfreunde Holzminden. Um das hohe Leistungsniveau zu erlangen, trainieren die Schwimmer in den Wettkampfgruppen normalerweise im Anfängerbereich zweimal und im Fortgeschrittenenbereich viermal in der Woche. Bedingt durch die momentan herrschende Pandemie hatten die Schwimmer im letzten Jahr leider nur in sieben Monaten die Möglichkeit zu trainieren und das auch nicht in vollem Umfang. Darüber hinaus musste über viele Wochen eine längere Fahrt zu den zur Verfügung stehenden Trainingsflächen in Kauf genommen werden. (r)

