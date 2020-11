WDR-„Stadtgespräch“ zum Zwischenlager Würgassen in der Stadthalle Beverungen

Würgassen/Beverungen. Das WDR „Stadtgespräch“ wird am Donnerstag, 5. November, von 20.04 bis 21 Uhr live der Stadthalle Beverungen auf WDR 5 gesendet. Thema ist das geplante Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll in Würgassen. Warum ist der Standort alternativlos? Wie gefährlich sind die Anlage und die Transporte? Warum kann ein Logistikzentrum nicht direkt am Endlager gebaut werden? Wie ist zu verhindern, dass aus dem Zwischen- ein Endlager wird? Darüber wollen die beiden Moderatoren Judith Schulte-Loh und Stefan Leiwen (Redaktion: Jörg Brücher und Elke Vieth) mit den Zuschauern und ihren Gästen diskutieren. Eingeladen sind Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Umweltministerium des Bundes (zugeschaltet), Dr. Heinz-Walter Drotleff, BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung, Hubertus Grimm, Bürgermeister der Stadt Beverungen, Prof. Martin Hörning, Bürgerinitiative „Atomfreies 3-Ländereck e.V.“. Jochen Stay, bundesweite Anti-Atom-Organisation „ausgestrahlt“ (zugeschaltet).

Für den Verein Atomfreies Dreiländereck wird Prof. Dr. Dr. Martin Hörning an der Diskussion teilnehmen, über die umfangreiche Arbeit der Vorstandsmitglieder in den letzen Monaten, das weitere Vorgehen und den aktuellen Stand der Gutachten berichten.

Zuschauer können sich bis 4. November mit Namen, Anschrift und Telefonnummer per E-Mail unter stadtgespraech@wdr.de anmelden.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 2. November