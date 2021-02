Wegen Corona: Stadt Holzminden verzichtet auf Sondernutzungsgebühren

Holzminden. Für das gesamte Jahr 2021 (vom 1. Januar bis zum 31. Dezember) werden in der Stadt Holzminden keine Sondernutzungsgebühren für den Bereich Warenauslage und Werbung erhoben. Für den gleichen Zeitraum werden auch keine Sondernutzungsgebühren für den Bereich Außengastronomie erhoben. Jeweils bestehen bleiben dabei die Genehmigungspflichten nach der Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen in Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten. Das hat der Rat der Stadt Holzminden in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen. Damit will die Stadt Gastronomie und Handel in der wirtschaftlichen Krisensituation durch den erneuten und verlängerten Lockdown unterstützen und ihnen etwas mehr Planungssicherheit für die Zeit nach den coronabedingten Einschränkungen geben. (spe)