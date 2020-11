Weihnachtsaktion für Senioren in der Alloheim-Seniorenresidenz Delligsen

Delligsen. Bundesweit rufen auch in diesem Jahr wieder alle Alloheim-Senioreneinrichtungen zum „Wichteln gegen die Einsamkeit“ auf. Die große Weihnachtsaktion findet damit schon zum neunten Mal statt. Alle Bürger, Vereine, Unternehmen, Kitas und Schulen werden dabei gebeten, kleine Geschenke in den Residenzen abzugeben, die dann Weihnachten an einsame Senioren der Umgebung verteilt werden.

„Das Jahr 2020 war für uns alle eine große Herausforderung“, sagt Einrichtungsleiterin Susanne Marx von der Alloheim Seniorenresidenz „Lindenhof“ in Delligsen.

Alle Bürger, Unternehmen, Vereine, Kitas und Schulen werden daher gebeten, kleine Geschenke in der Alloheim Seniorenresidenz in Delligsen abzugeben, die dann von Mitarbeitern der Residenz und ehrenamtlichen Helfern pünktlich zum Weihnachtsfest verteilt werden.

