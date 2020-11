Weihnachtsmarkt Holzminden ohne Eisbahn und nicht auf dem Marktplatz

Holzminden. Die Pandemie, das steigende Infektionsgeschehen, einzuhaltende Hygiene- und Abstandsregeln und Verordnungen haben auch in Holzminden alle regulären Planungen für den Weihnachtsmarkt zunichte gemacht. Lange war Veranstalter Ralf Schwager fest entschlossen, am Konzept des Weihnachtsmarktes mit Eisbahn auf dem Marktplatz auch unter Auflagen und mit verspätetem Start festzuhalten. Doch angesichts der steigenden Infektionszahlen und der Auflagen ist die „große Lösung“ mittlerweile vom Tisch. Das heißt: Einen Weihnachtsmarkt mit Eisbahn auf dem Holzmindener Marktplatz wird es in diesem Jahr definitiv nicht geben. Die generelle Absage eines Weihnachtsmarktes bedeutet dies noch nicht. Es wird an einer „kleinen Lösung“ in der Fußgängerzone Obere Straße gearbeitet. (spe)

