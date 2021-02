Weiße Decke im Kreis Holzminden: Vorsicht auf Ith und Odfeld!

Kreis Holzminden. Relativ entspannt stellt sich die derzeitige Lage auf den Straßen des Kreises für die Polizei Holzminden dar. Das liegt zum einen daran, dass wenige Autofahrer bei diesen winterlichen Verhältnissen unterwegs sind, zum anderen an der guten Arbeit der Räumteams, die die Straßen offen halten, wo es möglich ist. Und das ist überall der Fall. Gesperrt ist offiziell derzeit keine Straße. Wohl aber gibt es Abschnitte, an denen Fahrzeuge entweder in Schneewehen feststecken oder wo sie aufgrund von Straßenglätte nicht mehr vorankommen. Das betrifft zum Beispiel die B 240 über den Ith und die Landesstraße 581 vom Abzweig B 64 auf dem Odfeld bis Stadtoldendorf. Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss im laufe des Sonntags weiter mit Beeinträchtigungen und glatten Straßen rechnen. Die Unfallgefahr ist groß! Es schneit und windet weiter. (spe)