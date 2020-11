Weiterer Corona-Fall an Höxteraner Schule

Höxter. Auch bei einer Person der Schülerschaft des König-Wilhelm-Gymnasiums in Höxter liegt eine bestätige Infektion mit dem Coronavirus vor. Da die betroffene Jahrgangsstufe 10 in der Einführungsphase im Kurssystem unterrichtet wird, wurden am Freitag, 13. November, vorsorglich alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs umgehend nach Hause geschickt. Die Schule ermittelt in enger Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt Höxter die engen Kontaktpersonen wie Sitznachbarn. Aufgrund der weiteren Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen müssen sich diese direkten Kontaktpersonen vorerst in häusliche Quarantäne begeben. Sie oder ihre Erziehungsberechtigten werden durch das Gesundheitsamt und die Schule kontaktiert. Alle anderen Schüler der Einführungsphase, die nicht als Kontaktpersonen gelten, können nach den derzeitigen Erkenntnissen ab Montag wieder regulär am Unterricht teilnehmen.