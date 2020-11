Weiterer Corona-Fall am KWG Höxter

Höxter. In der Einführungsphase am König-Wilhelm-Gymnasium in Höxter gibt es eine weitere bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Das teilt die Stadt Höxter am Mittwochnachmittag mit. Wie im vorherigen Fall ermittelt und kontaktiert die Schule in enger Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt die engen Kontaktpersonen, die sich für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben müssen.