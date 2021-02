Weiterhin kein Hinweis auf die in Neuhaus verschwundene Frau

Neuhaus. Es ist fast zwei Monate her, dass eine 86-jährige Frau aus einem Alten- und Pflegeheim in Neuhaus verschwunden ist. Am Freitag, 18. Dezember, kurz nachdem das verschwinden festgestellt wurde, begann eine große Suchaktion von Polizei, Feuerwehr und weiteren Helfern. Suchhunde waren dabei im Einsatz ebenso wie die Feuerwehr mit Drohnen und die Polizei mit Hubschraubern. Die Suche blieb bislang ohne Erfolg. Die 86-Jährige, die auf ärztliche Betreuung und die Einnahme von bestimmten Medikamenten angewiesen ist, bleibt weiterhin verschwunden. Die Polizei hält im Rahmen des Einsatz- und Streifendienstes weiterhin die Augen offen, hat aber bislang keine Hinweise oder Anhaltspunkte, wo eine konzentrierte Suche wieder Sinn machen könnte. Aktuell wird durch die Winterlage die Situation noch viel problematischer, weil etwaige Hinweise oder Spuren jetzt unter vielen Zentimetern Schnee verschwunden sind. (fhm)

