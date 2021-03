Weltklassik als Zoom-Veranstaltung

Stadtoldendorf/Berlin. Am Sonnabend, 27. März, um 17 Uhr veranstalten die Organisatoren der bundesweiten Reihe „Weltklassik am Klavier!“, die ja auch in Stadtoldendorf viele Fans hat, die nächste kostenfreie, virtuelle „Meet & Greet“-Veranstaltung über die Plattform Zoom. Dann geht es um Beethovens populäre „Appassionata“. Pianist Nikita Volov wird – zugeschaltet aus Berlin – interessante Aspekte der Sonate beleuchten, Hintergründe aufdecken und die ein oder andere Passage anspielen. Allen Gästen wird nach der Veranstaltung auf Zuschrift der Link zu Nikita Volovs wunderbarer Aufnahme der „Appassionata“ zugeschickt.

Mehr lesen Sie im TAH am 24. März 2021