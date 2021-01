Weniger Neuinfektionen im Wochenvergleich – Bundesweite Inzidenz bei 94,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin hat 14.022 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 839 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Freitagmorgen, 29. Januar, mitteilte. Vor einer Woche hatte das RKI 17.862 Neuinfektionen und 859 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Der Höchststand von 1.244 neuen Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den innerhalb von 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sank die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz weiter und liegt nun bei 94,4. Das ist die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner. (fhm)