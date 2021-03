Weniger Parkplätze in Holzminden: Johannismarkt wird als Baustellenlager für Sensoria benötigt

Holzminden. Im Mai oder Juni, so die Einschätzung von Stadtbaudirektor Jens-Martin Wolff, könnte Baustart sein für „Sensoria Düfte und Aromen“ auf dem Baufeld zwischen Oberer Straße und Johannismarkt. Auf dem Johannismarkt wird dann das Materiallager und „Containerdorf“ für die Sensoria-Baustelle eingerichtet. Das bedeutet, dass während der Bauzeit ein Teil des öffentlichen Parkplatzes nicht genutzt werden kann. Jens-Martin Wolff bestätigt dies auf Nachfrage des TAH: „Während der Baumaßnahme fallen nach aktuellem Stand circa 14 Parkplätze am Johannismarkt weg. Ein Ersatz kann während dieser Zeit leider nicht geschaffen werden.“ Am Stahler Ufer, etwa 500 Meter entfernt, stünden aber ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Aber Parkplätze werden wohl auch an anderer Stelle knapper. (spe)

