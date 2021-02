Wenn der Winter Ernst macht

Die Elektronik kann vieles automatisch, aber wenn es Winter wird, ist nach wie vor die Tätigkeit des ehrenamtlichen Wetterbeobachters gefragt. Zu deren verbliebenen Aufgaben für den Deutschen Wetterdienst (DWD) zählen vor allem das Messen und Melden der Schneehöhe am Morgen sowie im Falle einer Schneedecke das Verschieben des Bodentemperaturfühlers auf die vorgeschriebene Höhe von 5 cm über Grund. Liegt also Schnee, muss er entsprechend höher positioniert werden, da es sonst zu Verfälschungen der Messungen kommt – und zwar markanten, denn ein im dicken Schnee vergrabener Sensor ist gut geschützt vor der Kaltluft, die er eigentlich messen soll. Dass an der einzigen Klimastation mit Temperaturmessung im Kreis alles zuverlässig seine Ordnung hat, dafür sorgt seit fast 15 Jahren Manfred Springer aus Bevern. Und so konnte „seine“ Station am frühen Mittwochmorgen einen neuen Kälterekord in fünf Zentimetern über der 25 cm hohen Schneedecke melden: -24,1 °C. Ein Blick auf die Temperaturkarte der DWD-Stationen zeigt leider auch: Anderswo funktioniert es nicht mehr richtig. An den Hauptämtern in Alfeld und Lügde-Paenbruch beispielsweise, an denen sogenannte „Vollautomaten“ am Werk sind und kein Personal zur Verfügung steht, lagen diese Temperaturfühler gut eingemummelt im Schnee und meldeten nur ganz leichten Frost von -0,8 bzw. -2,1 °C. (jh)

