Wer beschädigt das Infoterminal am Schloss in Fürstenberg?

Fürstenberg. Am Dienstag, 17. November, zwischen 8 und 15 Uhr hat ein bislang unbekannter Autofahrer beim Rangieren oder Wenden die Glasüberdachung des Infoterminals am Schloss in Fürstenberg beschädigt. Vermutlich handelt es sich, aufgrund der Anstoßhöhe, bei dem Verursacher-Fahrzeug um einen Lkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.