Werner Scharf aus Stadtoldendorf kümmert sich seit 20 Jahren um die Wasseramseln

Stadtoldendorf. Die weißen Flecken auf den Steinen im Uferbereich sind für den Experten ein klar sichtbares Zeichen: Hier leben Wasseramseln, Deutschlands einziger Singvogel, der tauchen und schwimmen kann. Die verräterischen weißen Flecken sind Kot, und nach einem kurzen Marsch durch den Bach steht Werner Scharf vor einem Brutkasten, den er mal irgendwann in den letzten Jahren aufgehängt hat. Der Nestbau ist in vollem Gange, nicht mehr lange, und der kleine Vogel mit der weißen Brust beginnt mit dem Brutgeschäft. Scharf kümmert sich um die Wasseramseln im Namen des NABU. 180 Nistkästen hat der Pensionär in den letzten Jahren im Kreis Holzminden aufgehängt, quasi an allen Gebirgsbächen im Landkreis Holzminden. Und es werden ständig mehr, denn nicht nur Wasseramseln freuen sich über diese Nistmöglichkeit, auch Gebirgsstelzen oder der Zaunkönig brüten darin.

„Ich komme mal raus in die Natur, sehe Bäche, Felder, Wiesen und helfe den schönen Tieren“, freut sich Scharf. Dreimal im Jahr zieht es ihn für mehrere Stunden am Tag raus in die Natur im Kreis Holzminden. Im Frühjahr, bevor die Brutsaison der Wasseramseln beginnt, werden die Nistkästen kontrolliert und sauber gemacht. Alte Nester werden entfernt und nötige Reparaturen durchgeführt, falls nicht der Baubetrieb schon begonnen hat. (ue)

