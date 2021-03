Weserbergland: Johannes Schraps geht erneut für die SPD ins Rennen

Buchhagen. Am Sonnabend wählten die Delegierten aus dem Bundestagswahlkreis 046 Hameln-Pyrmont / Holzminden / Uslar / Bodenfelde ihren Bundestagsabgeordneten Johannes Schraps (38) mit 66 von 68 Stimmen erneut zum Kandidaten für die Bundestagwahl am 26. September 2021. Schraps hatte bereits vor vier Jahren in dem traditionell roten Wahlkreis das Direktmandat für die Sozialdemokraten verteidigt. „Wir leben in schwierigen Zeiten mit großer Verantwortung der Politik. Dieser Verantwortung als Bundestagsabgeordneter für unsere Region bin ich mir sehr bewusst. Umso mehr bin ich dankbar für das große Vertrauen, das mir meine Partei für diese Aufgaben ausspricht. Das gibt vor allem Kraft und viel Rückenwind für die Herausforderungen der nächsten Monate“, so Schraps nach seiner Nominierung.

