Weserpegel bleibt weit unter vier Meter

Kreis Holzminden. Nach dem Schnee hatten viele Menschen im Weserbergland damit gerechnet, dass durch das Tauwetter der Pegel der Weser kräftig ansteigen wird und vielleicht sogar Hochwasser droht. Nachdem die Temperaturen ab Wochenanfang durchgehend über dem Gefrierpunkt blieben, stieg auch der Wasserstand der Weser an. Am Dienstag wurde am Pegel Höxter ein Stand von 2,19 Meter gemessen, am Donnerstag 2,90 Meter und am Freitag, 19. Februar, waren es 3,65 Meter. Ab Freitag stabilisierte sich die Lage und seitdem sinkt der Pegel wieder. Am Sonnabend wurden 3,57 Meter und am Sonntag, 3,18 Meter festgestellt. Die Hochwassermarke liegt bei 4,40 Meter, bei 4,50 Meter wird die Schifffahrt eingestellt. Die Weser ist weit unter der Vier-meter-Marke geblieben, das befürchtete Hochwasser blieb glücklicherweise aus. (fhm)