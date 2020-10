Weserradweg zwischen Linse und Daspe gesperrt

Linse/Daspe. Die Straßenmeisterei des Landkreises Holzminden meldet am Reformationstag die Sperrung des Weserradweges zwischen Linse und Daspe wegen ungestürzter und umstürzender Bäume. Da die Aufräumarbeiten schweres Gerät erforderten, bleibe der Radweg zunächst bis einschließlich Montag für den Verkehr gesperrt. Das gelte auch für Fußgänger! Betroffen ist der Weserradweg vom Parkplatz an der K10 in Richtung Daspe. Die Umleitung für Radfahrer führt über die K10 nach Heyen und die K8 nach Daspe und umgekehrt. (spe)