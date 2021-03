Wickensen, die Homburg und der alte Bergfried

Eschershausen. Im Monat März beschreibt der Stadtarchivar Dr. Andreas Reuschel eine Postkarte aus Wickensen, die die Homburg zeigt. Es dürfte hier allgemein bekannt sein, dass die Homburg nicht in der Gemarkung von Wickensen beziehungsweise der Stadt Eschershausen liegt. Warum trägt die Postkarte den Namen Wickensen und nicht Stadtoldendorf? Vermutlich war sie im Kammerkrug Wickensen zu kaufen. Der Stadtarchivar besitzt noch eine 1905 abgestempelte Karte mit dieser Abbildung, aber statt Wickensen steht dort der Name Eschershausen. Vielleicht gab es diese Karte auch noch mit anderen Ortsnamen, die in der Nähe der Homburg lagen.

Mehr lesen Sie im TAH vom 19.03.2021