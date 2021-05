Wie funktioniert Erdbeerernte mitten in Corona-Zeiten? Ein Besuch auf dem Rittergut Meinbrexen

Meinbrexen. Die Erdbeeren haben sich in diesem Jahr Zeit gelassen. „Das liegt nicht an Corona“, wirft Silke von Mansberg augenzwinkernd ein, „es war einfach zu kalt und zu nass. Gegenüber dem letzten Jahr sind wir um 80 Prozent im Rückstand“, fügt sie hinzu. Doch die kleinen rot werdenden Früchtchen machen sich gerade mit jedem Sonnenstrahl mehr daran, diesen Rückstand aufzuholen. Und für die von Mansbergs auf dem Rittergut in Meinbrexen beginnt die gerade einmal dreimonatige Erdbeersaison, in der sich die Zahl ihrer Mitarbeiter mehr als verzehnfacht und in der Silke und Hilmar von Mansberg ihre Arbeitsstunden gar nicht erst zählen. Doch wie funktioniert die Erdbeerernte in Corona-Zeiten? Es ist die zweite, die das Team des Rittergutes unter ganz besonderen Bedingungen meistert. (bs)

