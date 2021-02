Wie geht es nach dem Kreistagsbeschluss weiter mit der OBS Bevern?

Bevern. Nach dem Willen der Kreistagsmehrheit soll aus den Oberschulen Bevern und Stadtoldendorf sowie der Haupt- und Realschule Eschershausen für beide Samtgemeinden eine neue „zentrale Sekundarschule“ mit gymnasialem Zweig entstehen. Was das aktuell und in den kommenden Jahren für die Oberschule Bevern bedeutet, wollte Samtgemeindebürgermeister Thomas Junker mit seinen umfangreichen Anfragen in den Sitzungen des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport und des Kreistages in Erfahrungen bringen. Nunmehr hat er schriftlich die Antworten der Kreisverwaltung erhalten.

Danach ist bis zum Start der neuen Sekundarschule nach den Erfahrungen mit dem Schulneubau am Billerbeck in Holzminden mit einem Zeitraum von fünf bis sechs Jahren ab der Entscheidung für den Standort und die Schulform auszugehen. Grundlage für diese Entscheidung sollen die Ergebnisse einer Kommission zur Erarbeitung einer Empfehlung für das pädagogische Konzept und die Schulform sein, die bis spätestens zum Ende des zweiten Quartals 2021 vorliegen sollen.

