Wieder ein traumhafter Sonnenuntergang im Weserbergland

Holzminden. Die Natur scheint die Menschen im Kreis Holzminden verwöhnen und versöhnen zu wollen in diesem so außergewöhnlichen Jahr. Bereits im Frühjahr, als das Leben heruntergefahren werden musste, gab es wunderschöne Tage. Und auch in diesem Lockdown-November lädt das Wetter zu ausgiebigen Spaziergängen ein. Das nutzten am Sonnabend auch viele Menschen in und um Holzminden. Ob an der Weser auf dem Radweg oder im Solling – dort, wo man die Landschaft genießen und sich mit einem Schritt zur Seite leicht aus dem Weg gehen konnte, begegneten sich viele. Und schenkten sich im Vorbeigehen ein Lächeln. Und so manch einer hat sich dabei gedacht: Gut, dass wir hier die Natur direkt vor der Haustür haben. (bs)