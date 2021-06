Wird das Tiroler zum Holzmindener Modell?

Kreis Holzminden. Vertreter von Landkreis, Polizei sowie der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr haben sich zusammen mit betroffenen Anwohnern, der Gastronomie und der Motorradlobby in einer weiteren Videokonferenz über das Thema Motorrad- und Verkehrslärm ausgetauscht. Einmal mehr wurde lebhaft, streitbar, am Ende aber auch sehr konstruktiv über die weiteren Vorgehensweisen diskutiert. Kurzfristig soll ein bunter Strauß an Maßnahmen umgesetzt werden. Und auch das Tiroler Modell ist noch nicht vom Tisch. Gleich eingangs der Konferenz fasste Volker Schauf zusammen, was bisher vonseiten der Landkreisverwaltung als weiterführende Maßnahmen unternommen worden sei. Vom Landkreis selbst seien ab Anfang April Zählgeräte installiert worden, und zwar an der B 240 auf dem Ith und auf der L 580 bei Rühle. Auch der Leiter der Hamelner Zweigstelle der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Markus Brockmann, hatte in dieser Richtung gehandelt und sogar extra für ein solches Monitoring eine sogenannte TOPO-Box angeschafft, die an der L 550 bei Lauenförde aufgestellt wurde.

