Wird nun das letzte Kapitel aufgeschlagen?“

Kreis Holzminden. Lange ist es her, dass ein Mann und eine Frau aus Lüerdissen sowie ein weiterer Mann aus Rheinstetten ihr Unwesen getrieben und sich unter anderem des schweren Betruges schuldig gemacht haben. Für den Mann und die Frau aus dem Kreis Holzminden sind die Taten, die zwischen Dezember 2010 und März 2013 stattfanden, längst juristisch aufgearbeitet. Für den mittlerweile 61-Jährigen aus Baden-Württemberg allerdings noch lange nicht. Nachdem er sich in der Vergangenheit immer wieder krank gemeldet hat und es so nie zu einer Verurteilung gekommen ist, unternimmt die 2. Große Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Hildesheim nun den nächsten Versuch, den Mann zur Verantwortung zu ziehen. Am Mittwoch, 17. Februar, wird sich der 61-Jährige nun vor dem Landgericht Hildesheim verantworten müssen. Schwerer Betrug und unerlaubtes Betreibens von Bankgeschäften vorgeworfen. (ue)

Mehr lesen Sie im TAH vom 16.02.2021