„Wünsch dir was!“: Wieder Wunschsternaktion in Holzminden

Holzminden. Was für viele Kinder selbstverständlich ist, bleibt für andere Kinder oftmals ein Traum: Geschenke zu Weihnachten. Um Kinderaugen an Weihnachten zum Leuchten zu bringen, bietet die Stadtmarketing Holzminden GmbH gemeinsam mit dem Kinderschutzbund Holzminden unter dem Motto „Wünsch dir was!“ wieder eine Wunschsternaktion für sozial benachteiligte Kinder an. Ab Montag, 30. November, hängen die 41 Sterne mit den unterschiedlichsten kleinen Wünschen im Wert von maximal 20 Euro im Stadtmarketing-Büro, Markt 2.

Hier sind alle gefragt, die Kinderwünsche erfüllen möchten. „Werden Sie zum Weihnachtsengel und bringen mit der Erfüllung eines persönlichen Wunsches Kinderaugen zum Leuchten. Unterstützen Sie gerne gleichzeitig den lokalen Handel, indem Sie das Geschenk in Holzminden besorgen“, ruft das Stadtmarketing-Team zum Mitmachen auf. Das schön verpackte Geschenk soll bis zum 12. Dezember wieder beim Stadtmarketing abgegeben werden. Dort werden diese gesammelt und vom Kinderschutzbund bis Weihnachten an die Kinder, die im Rahmen der Familienhilfe betreut werden, verteilt. Die Stadtmarketing Holzminden GmbH freut sich über jede Teilnahme.