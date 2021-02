Zahl der aktiven Fälle im Kreis Holzminden geht weiter zurück

Kreis Holzminden. Die Zahl der aktiven Infektionen im Kreis Holzminden geht weiter zurück. Sie liegt am 9. Februar nach Angabe des Kreisgesundheitsamtes Holzminden (bei sechs Genesenen und drei Neuinfektionen) jetzt bei 111. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie im März 2020 bestätigten Fälle beläuft sich jetzt auf 903. Davon gelten 748 als genesen. 44 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis Holzminden verstorben. 42,6 ist die Inzidenz im Kreis Holzminden, der Wer der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner. Mit 55 Infektionen sind knapp die Hälfte der akuten Fälle in der Kreisstadt Holzminden zu finden. 23 sind es in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle und zehn in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. Zehn aktive Fälle meldet die Samtgemeinde Bevern, sieben sind es in der Samtgemeinde Boffzen und sechs im Flecken Delligsen. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 10.02.2021.