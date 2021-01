Zahl der aktiven Fälle im Kreis Holzminden sinkt

Kreis Holzminden. Sieben Neuinfektionen gegenüber zehn Menschen, die genesen sind – die Zahl der aktiven Infektionen im Kreis Holzminden geht zurück. Das Kreisgesundheitsamt Holzminden meldet am Mittwoch, 27. Januar, 193 aktive Fälle. Insgesamt liegt die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie bei 843. Davon gelten 615 als genesen. Leider sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die Gesamtzahl der Verstorbenen beträgt 35. Die Inzidenz im Kreis Holzminden, die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner, gibt das Landesgesundheitsamt mit 83,7 an. 98 aktive Fälle sind es in Holzminden, 30 in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf, 24 in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle, 19 im Flecken Delligsen, 12 in der Samtgemeinde Bevern und 10 in der Samtgemeinde Boffzen. (fhm)

