Zahl der aktiven Fälle im Kreis Holzminden sinkt weiter

Kreis Holzminden. Der positive Trend im Kreis Holzminden setzt sich fort, das Kreisgesundheitsamt meldet am Mittwoch, 10. Februar, einen weiteren Rückgang bei den akuten Fällen. 107 sind es, davon sind sieben Neuinfektionen. Elf Personen gelten als genesen, die Gesamtzahl beträgt 759. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie vor knapp einem Jahr bestätigten Fälle ist 910. 44 Menschen sind im Kreis Holzminden bisher an oder mit dem Virus verstorben. Die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner (Inzidenz) im Kreis Holzminden liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes bei 44. Das Robert Koch-Institut gibt einen Wert von 42,6 an. Von den 107 akuten Fällen im Kreis Holzminden werden 53 aus der Kreisstadt Holzminden gemeldet. 25 sind es in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle und 10 in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf. In der Samtgemeinde Bevern sind es zehn Fälle, acht in der Samtgemeinde Boffzen und vier akute Fälle im Flecken Delligsen. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 11.02.2021