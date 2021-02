Zahl der akuten Fälle im Kreis Holzminden sinkt

Kreis Holzminden. Der Landkreis Holzminden meldet weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In der vergangenen Woche wurden noch 37 Todesfälle registriert. Am Mittwoch, 3. Februar, meldet das Kreisgesundheitsamt 43 Todesfälle. Weiter zurückgegangen ist die zahl der aktiven Fälle. Bei neun Neuinfektionen und 21 Personen, die genesen sind, liegt die Zahl der aktiven Infektionen bei 113. Die Gesamtzahl der Genesenen beträgt 726. Seit Beginn der Pandemie gibt es insgesamt 882 bestätigte Fälle. Die Inzidenz beträgt 52,5. In der Stadt Holzminden gibt es 60 akute Infektionsfälle, in der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle sind es 15 Fälle, in der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf sind es acht Fälle. 14 Fälle werden aus der Samtgemeinde Bevern gemeldet, zehn Fälle aus dem Flecken Delligsen und sieben aus der Samtgemeinde Boffzen.

Mehr lesen Sie im TAH vom 04.02.2021.