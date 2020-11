Zahl der Infektionen im Kreis Höxter steigt wieder an

Das Kreisgesundheitsamt Höxter meldet am Mittwoch, 4. November, 249 akute Infektionen, 27 mehr als am Vortag. In einem Unternehmen in der Stadt Brakel hat es einen Corona-Ausbruch mit 30 Infizierten gegeben. Die Zahl der seit März bestätigten Fälle steigt damit auf 786. 518 gelten als genesen. 19 sind mit und an Corona verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 109,8. Auch im Kreis Holzminden ist die Zahl gestiegen. Hier gibt es insgesamt 24 akute Fälle (plus vier). Die Gesamtzahl der im Landkreis seit März laborbestätigten Infizierten liegt bei 172. Davon gelten 141 gelten als ehemals positiv getestet, sieben sind verstorben. In Quarantäne befinden sich im Moment 93 Personen. Der Inzidenz-Wert liegt bei 21,3. (fhm)