Zahl der Neuinfektionen bleibt auf hohem Niveau

Die Zahl der neu mit dem Coronavirus Infizierten stabilisiert sich auf hohem Niveau. Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen 24 Stunden 10.864 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das meldet das RKI am Montag, 23. November. Vor einer Woche lag die Zahl bei 10.824. Seit Beginn der Pandemie im März haben sich mindestens 929.133 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg bis Montag um 90 auf insgesamt 14.112. In Deutschland überschreiten weiterhin 374 Regionen den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (Inzidenz-Wert). Damit gelten fast 91 Prozent der deutschen Regionen als Corona-Hotspots. Dazu gehört auch der Landkreis Holzminden. Dort liegt der Wert bei 52,5. Von den 412 Regionen, die das RKI ausweist (Landkreise, kreisfreie Städte und die Berliner Bezirke), liegen nur elf unter der Warnschwelle von 35 Neuinfektionen. Am stärksten betroffen ist der Landkreis Hildburghausen in Thüringen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 395,6 (Vortag: 386,1). Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge weist den zweithöchsten Wert (387,2, Vortrag: 408,0) auf, dahinter folgt die bayerische Stadt Passau (373,1, Vortrag: 323,8). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Höxter liegt bei 123,6, der Wert im Kreis-Hameln-Pyrmont beträgt 88,9, im Kreis Hildesheim liegt er bei 93,5 und im Kreis Northeim bei 62,7. (fhm)