Zahl der Neuinfektionen ist höher als vor einer Woche

Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin meldet am Sonnabend, 27. Februar, für Deutschland 9.762 Neuinfektionen und 369 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden. Vor genau einer Woche hatte das RKI 9.164 Neuinfektionen und 490 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt laut RKI bundesweit bei 63,8. Am Vortag lag die Inzidenz bei 62,6.