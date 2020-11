Zehn neue Corona-Fälle im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. Nach dem Corona-Ausbruch im Kreishaus Holzminden arbeitet das Gesundheitsamt des Landkreises auf Hochtouren daran, die Kontakte nachzuverfolgen, die Landrat Michael Schünemann und der infizierte Mitarbeiter aus der Führungsriege in den letzten Tagen hatte. Gleichzeitig werden all die aus dem Führungsteam, die in die Quarantäne geschickt wurden, Schritt für Schritt getestet. Neben den beiden bestätigten Fällen, so Pressesprecher Peter Drews, sind ein bis zwei weitere positive Tests hinzugekommen. Genau konnte er es – Drews ist ebenfalls in Quarantäne – noch nicht beziffern. Dafür liegen ihm am Nachmittag die neuen landkreisweiten Corona-Zahlen vor: Zehn neue positive Befunde meldet das Kreis-Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag, eine ehemals als positiv gemeldete Person konnte aus der Quarantäne entlassen werden. Am Mittwoch befanden sich noch 116 Kreis-Holzmindener in Quarantäne – darunter jetzt eben auch ein großer Teil der Führungsriege der Kreisverwaltung. Positiv aber: Dienstag lag die Zahl derer, die sich zu Hause isolieren mussten, noch bei 153. Positiv auch: Im Holzmindener Krankenhaus kann alles seinen gewohnten Gang gehen. Nur ein Patient, bei dem der Verdacht auf eine Infektion mit Covid-19 besteht, liegt auf der bereits im Frühjahr eigens eingerichteten Isolierstation. Auf der Intensivstation muss kein Covid-19-Patient behandelt werden. (bs)

