Zertifizierte Bio-Kaffeerösterei übernimmt Café Lieblingsplatz in Boffzen

Boffzen. Diese Nachricht wird in der Region für Freude sorgen: Das Café Lieblingsplatz in Boffzen macht wieder auf. Schon längst war der beliebte Treffpunkt in den Räumlichkeiten der ehemaligen Ölmühle Solling an der Höxterschen Straße zu einem echten Lieblingsplatz für viele Menschen geworden. Nun sorgt die H2R Wesermanufaktur für einen Neustart nach der coronabedingten Schließung.

